Рядом с детским городком в Челябинске предложили открыть кладбище для домашних животных

Фото с сайта mos-holidays.ru

Такой проект благоустройства территории представил один из участников конкурса по созданию нового парка на северо-западе. В его работе кладбище также соседствует с ярмаркой, офисами для фрилансеров, катком, каруселями и местом для проведения фотосессий.

Всего на конкурс было подано десять заявок. Работы участников выставлены в зале Дома архитектора. Дизайнеры предлагают разместить на территории будущего парка церковь, фонтан, обзорную башню высотой 50 метров, скульптуру верблюда. Кроме того, один из проектов предполагает создание "светопарка", в котором будут лазерные проекции.

В понедельник, 18 декабря, жюри выберет трех победителей конкурса, призовой фонд которого - 500 тыс. рублей. Авторы проектов учли рекомендации администрации города и в своих работах сделали упор на максимальное сохранение дикой природы и создание площадок для различных видов спорта, пишет «Ъ-Южный Урал». Центральная входная группа парка будет расположена со стороны пересечения улиц Захаренко и Молдавской.

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Все новости за 13.12.2017 г.»