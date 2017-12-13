В Ленинском районе по требованию УФАС снесли 18 незаконных ларьков

Фото с сайта demontazh-sten.ru

Киоски находились рядом с домом по улице Агалакова, 29. По мнению антимонопольной службы, владельцы незаконных ларьков получали необоснованные преимущества. Нелегальный рынок сотрудники регионального управления ФАС обнаружили еще летом. В августе они вынесли предупреждение, согласно которому киоски должны были демонтировать до конца сентября. Предприниматели отказались самостоятельно освобождать земельные участки.

В конце ноября киоски снесли в принудительном порядке по решению гордумы, сообщили в управлении ФАС по Челябинской области.

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Все новости за 13.12.2017 г.»