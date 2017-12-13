Челябинск
- -12 ... -14 C°
- -13 ... -15 C°
- 58.837р. - 0.3978
- 69.2982р. - 0.5041
Разбор полетов
-
08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Топ-5 новостей Челябинска
В Ленинском районе по требованию УФАС снесли 18 незаконных ларьков
13.12.2017 г. 13:00
Фото с сайта demontazh-sten.ru
Киоски находились рядом с домом по улице Агалакова, 29. По мнению антимонопольной службы, владельцы незаконных ларьков получали необоснованные преимущества. Нелегальный рынок сотрудники регионального управления ФАС обнаружили еще летом. В августе они вынесли предупреждение, согласно которому киоски должны были демонтировать до конца сентября. Предприниматели отказались самостоятельно освобождать земельные участки.
В конце ноября киоски снесли в принудительном порядке по решению гордумы, сообщили в управлении ФАС по Челябинской области.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 31.10.2017 г. В Челябинске разрешили сносить незаконные парковки без суда
- 31.10.2017 г. Мэрия Челябинска собирается изъять земельные участки у жителей ради строительства транспортной развязки
- 24.10.2017 г. Улицы Челябинска заставят новыми киосками и остановками
- 24.10.2017 г. Из-за сноса киосков в Челябинске возбуждено антимонопольное дело против КУИЗО
- 23.10.2017 г. Киоски «Роспечати» в Челябинске перенесут с гостевых маршрутов