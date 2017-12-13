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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
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В Челябинске третий день подряд НМУ
13.12.2017 г. 12:54
Фото с сайта pravmin74.ru
Режим продлили до сегодняшнего вечера. Объявлены неблагоприятные условия первой степени опасности. В воздухе будут накапливаться вредные вещества от выбросов с заводов и выхлопов от транспорта. Причина - слабый ветер неблагоприятного направления. Ожидается, что НМУ продержатся как минимум до 19:00, сообщили в челябинском гидрометцентре.
Предприятия в таких условиях должны снижать объемы выбросов, а жители - не проводить пыльных работ и пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.
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