В Челябинске третий день подряд НМУ

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Режим продлили до сегодняшнего вечера. Объявлены неблагоприятные условия первой степени опасности. В воздухе будут накапливаться вредные вещества от выбросов с заводов и выхлопов от транспорта. Причина - слабый ветер неблагоприятного направления. Ожидается, что НМУ продержатся как минимум до 19:00, сообщили в челябинском гидрометцентре.

Предприятия в таких условиях должны снижать объемы выбросов, а жители - не проводить пыльных работ и пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

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Все новости за 13.12.2017 г.»