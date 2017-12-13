Челябинск
- -12 ... -14 C°
- -13 ... -15 C°
- 58.837р. - 0.3978
- 69.2982р. - 0.5041
Разбор полетов
-
08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Топ-5 новостей Челябинска
Южноуральских избирателей избавят от «электорального рабства» на выборах президента
13.12.2017 г. 12:51
Фото с сайта vestikavkaza.ru
Голосовать по месту фактического пребывания станет проще. На предыдущих выборах избиратели должны были брать открепительное удостоверение по месту регистрации. "Теперь никуда ездить не надо. Даже имея регистрацию на Сахалине, можно будет без труда проголосовать в Калининграде", — заявил председатель избиркома региона Сергей Обертас.
Для этого необходимо будет написать заявление в том пункте, где собирается голосовать гражданин не позднее чем за пять суток. Еще одним нововведением станет появление на выборах общественных наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 07.12.2017 г. Облизбирком начал работу по уточнению списков избирателей перед предстоящими в марте президентскими выборами
- 05.12.2017 г. «Убедить избирателей сделать осмысленный и политически верный выбор» призвал Борис Дубровский актив движения «За возрождение Урала»
- 30.11.2017 г. Движение «Голос» нашло нарушения в работе избиркома Челябинской области
- 28.11.2017 г. Ксения Собчак определилась с руководителем челябинского представительства своего штаба
- 21.11.2017 г. Голая ведущая прогноза погоды Лариса Сладкова намерена стать президентом России