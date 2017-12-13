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Южноуральских избирателей избавят от «электорального рабства» на выборах президента

13.12.2017 г. 12:51

Южноуральских избирателей избавят от «электорального рабства» на выборах президента
Фото с сайта vestikavkaza.ru

Голосовать по месту фактического пребывания станет проще. На предыдущих выборах избиратели должны были брать открепительное удостоверение по месту регистрации. "Теперь никуда ездить не надо. Даже имея регистрацию на Сахалине, можно будет без труда проголосовать в Калининграде", — заявил председатель избиркома региона Сергей Обертас.

Для этого необходимо будет написать заявление в том пункте, где собирается голосовать гражданин не позднее чем за пять суток. Еще одним нововведением станет появление на выборах общественных наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования.

 

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