Октябрьские пробы по рутению-106, вызвавшие скандал, выявили содержание изотопа в 200 тыс. раз меньше допустимого

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Об этом в Челябинске заявил советник гендиректора ПО "Маяк" по науке и экологии Юрий Мокров. Он сообщил, что на производственном объединении в Озерске есть три завода, которые потенциально могут выбросить в атмосферу рутений-106. Однако, по словам Мокрова, проверки показали, что этого не произошло.

После появления информации о радиационном загрязнении "Маяк" проанализировал работу систем контроля технологических процессов и ядерной безопасности. Отклонений не выявлено, сказал Мокров. Также для проверки использовался так называемый счетчик индекса человека - свыше 400 сотрудников предприятия помещали в специальную камеру и измеряли активности радионуклидов. Отклонений не нашли ни у одного человека, добавил Мокров.

В октябрьской пробе в поселке Новогорном было зафиксировано увеличение содержания рутения-106 в 6-10 раз по сравнению с фоновым уровнем. Это меньше допустимых значений в 200-500 тыс. раз, пояснил эксперт.



«Последующий анализ показал, что для того, чтобы такие концентрации рутения в воздухе — они ничтожно маленькие, но зафиксированы на гигантской площади в несколько миллионов квадратных километров — могли реализоваться, нужно, чтобы в атмосферу поступило тысячи кюри рутения. А дальше специалисты провели мониторинг и показали, что если бы такой выброс на "Маяке" был реализован, то в районе предприятия было бы загрязнение почвы, была бы не меньше 100 тыс. беккерелей на квадратный метр, и мощность дозы увеличилась бы на много раз, что еще раз подтверждает непричастность "Маяка" к этому инциденту», - прокомментировал представитель "Маяка".

Юрий Мокров добавил, что в конце сентября и в первых числах октября следы рутения-106 были обнаружены на территории Европы, Северного Кавказа, Татарстана, Башкирии, в Челябинской области, а также в Казахстане и Красноярске. Уровень загрязнения на всех пунктах контроля был примерно одинаковый, отметил эксперт.

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Все новости за 13.12.2017 г.»