В Златоусте стартовал суд над женщиной, которая летом насмерть сбила трехлетнего ребенка

Мальчик с 12-летней сестрой переходил дорогу в неположенном месте. Кто виноват в подобных случаях? Водитель, даже при соблюдении всех правил? Или родители, которые не научили детей переходить дорогу по правилам? Говорим об этом сегодня, 13 декабря, в программе "Разбор полетов" на "Эхе Москвы" в Челябинске и 31 канале.

Гости в студии: автоюрист Юрий Панченко и директор агентства "ИванФранц" Антон Ходов.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Оставить вопрос для эфира можно на нашем сайте: http://echochel.ru/programs/razbor-poletov/71609/