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В центре Челябинска на 15% выросла стоимость аренды квартир

13.12.2017 г. 10:29

В центре Челябинска на 15% выросла стоимость аренды квартир
Фото с сайта visotki.com

Такое увеличение произошло за год. Средняя цена аренды поднялась на 4% — с 11,8 тыс. рублей до 12,3 тыс. рублей в месяц, подсчитали аналитики портала N1.RU. Самое большое подорожание произошло в Советском районе — на 15% до 14 тыс. рублей в месяц, в Центральном — на 9% до 14,6 тыс. рублей.

В отдаленных районах цены на аренду квартир практически не изменились, а в Курчатовском даже снизились на 2%. Больше всего предложений для аренды, как посуточной, так и долгосрочной, сейчас находится в Курчатовском, Калининском и Центральном районах города.

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