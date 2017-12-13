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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Топ-5 новостей Челябинска
В центре Челябинска на 15% выросла стоимость аренды квартир
13.12.2017 г. 10:29
Фото с сайта visotki.com
Такое увеличение произошло за год. Средняя цена аренды поднялась на 4% — с 11,8 тыс. рублей до 12,3 тыс. рублей в месяц, подсчитали аналитики портала N1.RU. Самое большое подорожание произошло в Советском районе — на 15% до 14 тыс. рублей в месяц, в Центральном — на 9% до 14,6 тыс. рублей.
В отдаленных районах цены на аренду квартир практически не изменились, а в Курчатовском даже снизились на 2%. Больше всего предложений для аренды, как посуточной, так и долгосрочной, сейчас находится в Курчатовском, Калининском и Центральном районах города.
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