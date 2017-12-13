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В Челябинской области подростки закидали камнями грузовой поезд

13.12.2017 г. 10:26

В Челябинской области подростки закидали камнями грузовой поезд
Фото с сайта vk.com

Это произошло вечером в пятницу, 8 декабря, на станции Тахталым в Кунашакском районе. Хулиганы едва не разбили окно проходящего локомотива. Задержать подростков по горячим следам не удалось, но уже на следующий день полицейские нашли нарушителей, которые признали свою вину.

Инспекторы провели с 12-летними хулиганами воспитательные беседы. В отношении родителей составлены административные протоколы, сообщили в Южно-Уральском линейном управлении МВД на транспорте.

 

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