В Челябинской области подростки закидали камнями грузовой поезд

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Это произошло вечером в пятницу, 8 декабря, на станции Тахталым в Кунашакском районе. Хулиганы едва не разбили окно проходящего локомотива. Задержать подростков по горячим следам не удалось, но уже на следующий день полицейские нашли нарушителей, которые признали свою вину.



Инспекторы провели с 12-летними хулиганами воспитательные беседы. В отношении родителей составлены административные протоколы, сообщили в Южно-Уральском линейном управлении МВД на транспорте.

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