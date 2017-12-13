Маршрутка лоб в лоб столкнулась с трамваем на Свердловском проспекте

Фото: vk.com/region_chelyaba

Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших. Авария произошла сегодня, 13 декабря, в девятом часу утра недалеко от Алого поля. Фотографии с места ДТП опубликованы в группе "Регион-74 | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". Микроавтобус выехал на встречные трамвайные пути, где протаранил вагон 20-го маршрута. От удара переднюю часть такси практически всю смяло. По словам очевидцев, удар был очень сильным, на месте аварии находились три скорых, есть пострадавшие. Получить официальную информацию от ГИБДД города и управления здравоохранения на момент публикации материала нам не удалось.

ДТП стало причиной большой пробки на Свердловском проспекте, в утренний час пик движение там было парализовано. Сейчас скопления машин на данном участке не наблюдается.

Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com

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