Житель Челябинской области на охоте застрелил мужчину, приняв его за лося

Фото с сайта paraparabellum.ru

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла в Башкирии днем 10 декабря. 56-летний житель Челябинской области вместе со знакомыми охотился около села Ургала. Один из мужчин пошел в сторону леса, чтобы выгнать лося. В это же время другая группа охотилась на волка. Через некоторое время южноуралец заметил, как зашевелились кусты, и выстрелил из карабина. Пуля попала в 48-летнего охотника из другой группы. Мужчина скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщили в следственном управлении СКР по республике Башкортостан.

В ведомстве просят охотников быть внимательными и соблюдать технику безопасности. Нельзя стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости.

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Все новости за 13.12.2017 г.»