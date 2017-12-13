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Житель Челябинской области на охоте застрелил мужчину, приняв его за лося

13.12.2017 г. 08:30

Житель Челябинской области на охоте застрелил мужчину, приняв его за лося
Фото с сайта paraparabellum.ru

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла в Башкирии днем 10 декабря. 56-летний житель Челябинской области вместе со знакомыми охотился около села Ургала. Один из мужчин пошел в сторону леса, чтобы выгнать лося. В это же время другая группа охотилась на волка. Через некоторое время южноуралец заметил, как зашевелились кусты, и выстрелил из карабина. Пуля попала в 48-летнего охотника из другой группы. Мужчина скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщили в следственном управлении СКР по республике Башкортостан.

В ведомстве просят охотников быть внимательными и соблюдать технику безопасности. Нельзя стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости.

 

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