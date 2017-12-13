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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
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В Челябинской области похолодало до -28
13.12.2017 г. 08:09
Фото с сайта mediaprim.ru
Такая температура наблюдалась сегодня ночью в отдельных территориях региона. Как сообщается на сайте челябинского гидрометцентра, в прошедшие сутки было преимущественно без осадков. В некоторых районах - туманы. Температура воздуха вчера днем была в пределах -9 - 18 градусов, в юго-западной части области - до минус 22.
Сегодня, 13 декабря, синоптики обещают около -12, в горах и низинах - до минус 17. В Челябинске будет около 11 градусов ниже нуля. В предстоящие дни погода не изменится, небольшое потепление ожидается в пятницу. В областном центре без осадков, в горах - небольшой снег.
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