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В Челябинске пройдет вторая конференция «Биткойн и криптовалюта, практическое использование»

12.12.2017 г. 16:38

В Челябинске пройдет вторая конференция «Биткойн и криптовалюта, практическое использование»
Фото с сайта ШколаЖизни.ру

В Челябинске пройдет вторая конференция «Биткойн и криптовалюта, практическое использование». Она состоится 14 декабря. Участникам мероприятия расскажут, что такое Биткойн и как он работает. Также речь пойдет о будущем Биткойна и криптовалют, о видах заработка на этих инструментах. Участникам разъяснят и работу с платформой АльфаКеш. В частности, можно будет узнать, сколько денег принесет эта криптовалютная платформа. Конференция пройдет в конгресс-отеле «Малахит» на улице Труда, 153. Начнется в 19:00. Вход 100 рублей.

 

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