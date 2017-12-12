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На Южном Урале началось голосование за талисман юниорского чемпионата мира по хоккею

12.12.2017 г. 16:28

На Южном Урале началось голосование за талисман юниорского чемпионата мира по хоккею
Источник: pravmin74.ru

На должность маскота турнира претендуют енот и верблюд. Всего на конкурс было прислано более 30 работ, из которых эксперты выбрали тройку призеров. Третье место досталось щенку по кличке Филимон. А вот насчет первого и второго места мнения разделились, поэтому организаторы объявили общенародное голосование. Оно продлится до 17 декабря в официальной группе чемпионата в соцсети "ВКонтакте".

Обладатель первого места получит планшет и сертификат на два лица, дающий право на посещение всех матчей чемпионата. Турнир пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля 2018 года.

 

 

   Источник: pravmin74.ru

 

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