Челябинск
- -10 ... -12 C°
- -11 ... -13 C°
- 59.2348р. - 0.0463
- 69.8023р. + 0.1589
Разбор полетов
-
08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Топ-5 новостей Челябинска
На Южном Урале началось голосование за талисман юниорского чемпионата мира по хоккею
12.12.2017 г. 16:28
Источник: pravmin74.ru
На должность маскота турнира претендуют енот и верблюд. Всего на конкурс было прислано более 30 работ, из которых эксперты выбрали тройку призеров. Третье место досталось щенку по кличке Филимон. А вот насчет первого и второго места мнения разделились, поэтому организаторы объявили общенародное голосование. Оно продлится до 17 декабря в официальной группе чемпионата в соцсети "ВКонтакте".
Обладатель первого места получит планшет и сертификат на два лица, дающий право на посещение всех матчей чемпионата. Турнир пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля 2018 года.
Источник: pravmin74.ru
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram