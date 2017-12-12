- -10 ... -12 C°
- -11 ... -13 C°
- 59.2348р. - 0.0463
- 69.8023р. + 0.1589
-
08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
В Челябинске появится второй в России протонный центр для лечения онкобольных
12.12.2017 г. 16:24
Его планируют открыть в середине 2019 года. Инициативу о строительстве одобрила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Общая стоимость проекта составит 1 млрд рублей. Для протонного генератора российского производства на территории челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины построят отдельное здание. Это позволит обеспечить радиационную безопасность.
"Протонная терапия незаменима для решения очень деликатных, технологически сложных вопросов, например, облучения некоторых опухолей мозга, опухолей орбиты глаза", – отметил главный врач окнодиспансера Андрей Важенин.
Это будет второй в России протонный центр. Первый работает в Обнинске.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 12.12.2017 г. Следователи проверяют мстительного полицейского, который незаконно оштрафовал водителя скорой
- 29.11.2017 г. В Челябинске появился маммограф, распознающий рак на ранней стадии
- 24.11.2017 г. Детей с опухолями и лейкозами в Челябинске будут лечить по-новому
- 09.11.2017 г. Министр здравоохранения России не нашла недостатков в работе нового перинатального центра в Челябинске
- 07.11.2017 г. Новая челябинская онкополиклиника приняла первых пациентов