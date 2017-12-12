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В Челябинске появится второй в России протонный центр для лечения онкобольных

12.12.2017 г. 16:24

В Челябинске появится второй в России протонный центр для лечения онкобольных
Фото с сайта Gov.Spb.ru

Его планируют открыть в середине 2019 года. Инициативу о строительстве одобрила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Общая стоимость проекта составит 1 млрд рублей. Для протонного генератора российского производства на территории челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины построят отдельное здание. Это позволит обеспечить радиационную безопасность.

"Протонная терапия незаменима для решения очень деликатных, технологически сложных вопросов, например, облучения некоторых опухолей мозга, опухолей орбиты глаза", – отметил главный врач окнодиспансера Андрей Важенин.

Это будет второй в России протонный центр. Первый работает в Обнинске.

 

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