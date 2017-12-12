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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
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Противники строительства часовни напротив ЮУрГУ на этой неделе подадут заявку на референдум
12.12.2017 г. 16:31
Фото с сайта www.susu.ru
Документы будут направлены в городской избирком в четверг, 14 декабря. Если комиссия одобрит инициативу, вопрос будет передан на обсуждение депутатам гордумы, которые назначат дату проведения референдума. "Если голосование будет назначено, то, скорее всего, состоится уже после президентских выборов", — цитирует Znak.com руководителя челябинского движения "Весна" Дениса Ибрагимова.
Об идее проведения референдума активисты сообщили в ноябре. Противники застройки сквера считают, что общественные слушания, где большинство горожан высказались за строительство часовни, прошли с нарушениями.
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