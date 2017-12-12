Противники строительства часовни напротив ЮУрГУ на этой неделе подадут заявку на референдум

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Документы будут направлены в городской избирком в четверг, 14 декабря. Если комиссия одобрит инициативу, вопрос будет передан на обсуждение депутатам гордумы, которые назначат дату проведения референдума. "Если голосование будет назначено, то, скорее всего, состоится уже после президентских выборов", — цитирует Znak.com руководителя челябинского движения "Весна" Дениса Ибрагимова.

Об идее проведения референдума активисты сообщили в ноябре. Противники застройки сквера считают, что общественные слушания, где большинство горожан высказались за строительство часовни, прошли с нарушениями.

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Все новости за 12.12.2017 г.»