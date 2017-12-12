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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Челябинцы на новогодние каникулы традиционно полетят в Таиланд, Индию, ОАЭ и Вьетнам
12.12.2017 г. 16:17
В этом году в предпочтениях жителей города ничего не изменилось по сравнению с предыдущими годами. Среди российских городов у челябинских туристов популярны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Великий Устюг. В резиденцию Деда Мороза в основном летают школьные группы.
"Самые востребованные по стоимости зарубежные туры — это поездки в Индию и во Вьетнам", — отметила вице-президент Челябинской ассоциации туристических организаций Виктория Климова.
По данным президента объединения Людмилы Мосиной, минимальная цена заграничного тура на двух взрослых в новогодние праздники будет составлять 80 тыс. рублей.
"Очень много было спецпредложений по Гоа именно до 25 декабря. На сам пик, Новый год, дешевых туров просто не будет. Я думаю, что от 80 тысяч. 140 тысяч", - сообщила Людмила Мосина.
Если не рассматривать варианты с пересадками в других аэропортах, самым дорогим новогодним туром для челябинцев является поездка в ОАЭ.
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