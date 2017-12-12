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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
В Челябинске нашли новых хозяев брошенному псу, похожему на Дмитрия Маликова
12.12.2017 г. 16:06
Щенка китайской хохлатой обнаружили больше месяца назад возле одного из банкоматов в Металлургическом районе. По словам очевидцев, женщина зашла в банк с ребенком и собакой, а вышла уже без пса, сказав, что это не ее щенок. Брошенное животное временно приютили. Женщина, обнаружившая собаку, разместила в социальных сетях объявление о поиске новых хозяев. Интернет-пользователи отметили схожесть щенка с известным российским певцом Дмитрием Маликовым — у животного такая же пышная прическа.
Несколько дней назад собаке нашли новых хозяев. По данным сайта "Хорошие новости", теперь пса зовут Малышом, и живет он в Еманжелинске. Владелец пообещал заботиться о щенке и следить за его прической.
Фото с сайта hornews.com
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