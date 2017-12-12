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Следователи проверяют мстительного полицейского, который незаконно оштрафовал водителя скорой

12.12.2017 г. 16:02

Следователи проверяют мстительного полицейского, который незаконно оштрафовал водителя скорой
Фото с сайта metronews.ru

За несколько часов до этого медицинский автомобиль во дворе дома в Коркино заблокировал личную машину стража порядка. 5 декабря врачи приехали на вызов к ребенку, авто полицейского оказалось зажато - сам мужчина при этом не исполнял служебные обязанности. Вечером того же дня сотрудник полиции заступил на службу и оштрафовал водителя скорой. И сделал это незаконно, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

 

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