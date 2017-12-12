Челябинск
- -10 ... -12 C°
- -11 ... -13 C°
- 59.2348р. - 0.0463
- 69.8023р. + 0.1589
Разбор полетов
-
08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Топ-5 новостей Челябинска
Следователи проверяют мстительного полицейского, который незаконно оштрафовал водителя скорой
12.12.2017 г. 16:02
Фото с сайта metronews.ru
За несколько часов до этого медицинский автомобиль во дворе дома в Коркино заблокировал личную машину стража порядка. 5 декабря врачи приехали на вызов к ребенку, авто полицейского оказалось зажато - сам мужчина при этом не исполнял служебные обязанности. Вечером того же дня сотрудник полиции заступил на службу и оштрафовал водителя скорой. И сделал это незаконно, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 12.12.2017 г. В Челябинске появится второй в России протонный центр для лечения онкобольных
- 11.12.2017 г. Глава МВД России назвал челябинский вытрезвитель лучшим в стране
- 07.12.2017 г. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в Челябинске встретился с Борисом Дубровским и посетил вытрезвитель
- 06.12.2017 г. МВД России дало первый комментарий по поводу внезапного приезда Владимира Колокольцева в Челябинск
- 06.12.2017 г. В Челябинск прибыл Владимир Колокольцев