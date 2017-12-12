Сторонникам Навального и Собчак в Челябинске запретили вести агитацию перед выборами президента

Фото с сайта vk.com / Эрнест Лукманов

В частности, представительству штаба Ксении Собчак мэрия не согласовала размещение шатра, в котором шел сбор подписей. А штабу Алексея Навального с декабря администрация города перестала выдавать разрешения на установку агитационных кубов. По словам руководителя представительства штаба Собчак в Челябинске Эрнеста Лукманова, юридическая служба мэрии усмотрела, что работа волонтеров в шатре - это преждевременная агитация за кандидата в президенты.

"Конечно, нигде у нас это не сказано, она у нас кандидат "против всех", а это совсем не то же самое, что и кандидат в президенты. Но администрация ссылается на то, что Ксения Анатольевна позиционирует себя как кандидат в президенты. Соответственно, всякая деятельность, освещающая ее взгляды, является преждевременной агитацией. Пока мы вынуждены будем обращаться, наверное, к коммерческим структурам до момента регистрации для того, чтобы устанавливать наш шатер", - рассказал "Челябинскому эху" Лукманов.

Эрнест Лукманов добавил, что речь идет о переговорах с руководством челябинских торгово-развлекательных комплексов. Однако пока эта работа успехов не принесла: в трех самых крупных ТРК города представительству Собчак отказали в размещении шатра. По словам Лукманова, менеджеры комплексов объяснили это тем, что не хотят портить отношения с властями.

Представитель штаба Алексея Навального Борис Золотаревский сообщил, что в течение всего лета и осени в городе в разных местах работали агитационные кубы. И всегда согласие на их установку мэрия давала без проблем. Но теперь отказывается это делать.

"Они сказали, что кубы противоречат действующему законодательству, бы будем обжаловать это", - сказал Золотаревский.

Он также отметил, что последний куб работал 7 декабря, на руках у сторонников Навального было полученное ранее согласование. Однако утром того дня, по словам Золотаревского, в штаб звонили из мэрии и просили не открывать агитационною точку.

В пресс-службе администрации города корреспонденту "Челябинского эха" сообщили, что не владеют информацией по вопросу запрета на установку шатра Собчак и кубов Навального. А с сотрудниками управления по взаимодействию с общественными объединениями на момент публикации материала радиостанции связаться не удалось.

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