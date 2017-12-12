Более трети челябинцев не знают, какой праздник отмечается 12 декабря

Фото с сайта ekburg.ru

А 17% респондентов считают, что этот день не связан с Днем Конституции. Опрос о государственном празднике провели специалисты челябинского филиала президентской академии.

Выяснилось, что чуть менее половины жителей города (45,8%) знают, что 12 декабря в России отмечают День Конституции. В целом по стране этот процент выше на 20 пунктов (66% - данные "Левада-центра"). В основном правильно ответили люди с высшим образованием. Почти каждый пятый (17,2%) о празднике слышал, но назвать его не смог. При этом другой праздник вместо Дня Конституции называют в Челябинске намного чаще, чем в среднем по стране, там показатель - всего 2%. 37% опрошенных горожан и вовсе не знают, какой сегодня день. Здесь цифры почти соответствуют общероссийским (32%).

Как отметили аналитики, меньше всего знают о государственном празднике люди в возрасте до 30 лет, больше всего - те, кто старше 50.

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