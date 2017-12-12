Снег в аэропорту Челябинска теперь убирают со скоростью 60 км/ч

Фото с сайта cekport.ru

Раньше, чтобы подготовить взлетную полосу и перрон для посадки или взлета самолета, сотрудникам приходилось либо выгонять все имеющиеся уборочные машины, либо начинать очистку задолго до прибытия воздушного судна. Это при сильных осадках было малоэффективно. И аэропорт приобрел высокопроизводительный аэродромный снегоуборщик Schmidt. Сейчас очистка занимает не более 20 минут, а раньше на это уходил час. Уникальность машины в том, что ширина ее плуга 6 м, а щетки – 4,5 м. При этом техника выполняет свои функции, двигаясь со скоростью 60 км/ч.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в следующем году будет закуплен еще один скоростной снегоуборочный автомобиль, чтобы полностью исключить задержки вылетов и взлетов по причине снегопадов. Также в планах приобрести несколько трапов, технику для летнего содержания аэродрома, пожарный автомобиль и тормозную тележку для измерения коэффициента сцепления - важнейшего показателя состояния взлетно-посадочной полосы.

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