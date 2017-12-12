Приставы арестовали автотранспорт завода ЖБИ-1 за долги в 23 млн рублей

Фото с сайта r74.fssprus.ru

У предприятия накопились просроченные неплатежи по зарплате и налогам. В понедельник, 11 декабря, судебные исполнители арестовали у предприятия автобус "МАЗ", грузовик "ЗиЛ" и тягач International. Ранее сотрудники регионального управления службы приставов заблокировали счета организации. В ближайшее время планируют арестовать и оборудование.

В руководстве завода заявили, что собираются погасить все долги за счет денег, которые предприятию должны партнеры. Кроме того, по адресу ЖБИ-1 зарегистрированы еще несколько организаций, которые также являются должниками, но фактическую деятельность не ведут. Сейчас приставы пытаются найти директоров этих предприятий, сообщили в региональном управлении ФССП.

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Все новости за 12.12.2017 г.»