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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Челябинские дайверы атаковали туроператоров просьбами организовать поездки в Египет
12.12.2017 г. 13:38
Это связано с заявлением Владимира Путина о готовности возобновить регулярное авиасообщение с Каиром. Соответствующее соглашение может быть подписано уже на этой неделе. Авиасообщение планируют возобновить с февраля 2018 года. По мнению президента Челябинской ассоциации туристических организаций Людмилы Мосиной, для возвращения былого спроса на поездки в Египет необходимо восстановить рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, а не только в Каир.
"Туристы привыкли прилетать конкретно на данные курорты. Дайверы, которые очень увлекаются этим, наверняка воспользуются данной услугой, чтобы прилететь в Каир, а затем уже самостоятельно добраться до моря. Заявки от туристов, которые бы просили "организуйте нам срочно Египет", есть, но это небольшое количество. Это касается чаще всего тех, кто занимается подводным плаванием — охотой, рыбалкой", — прокомментировала Людмила Мосина.
Вице-президент Челябинской ассоциации туристических организаций Виктория Климова считает, что возобновление регулярного авиасообщения с Каиром позволит снизить нагрузку на другие курорты.
"На Египет будет спрос, потому что это одно из лучших зимних направлений с недлинным перелетом, с отелями по системе "все включено". Многие отели на берегу. Море теплое. Как только появятся предложения, туристы будут переориентированы с других направлений, таких как Вьетнам, Индия, Таиланд, на Египет", — сказала она.
8 ноября 2015 года Владимир Путин подписал указ о временном запрете авиаперевозок из России в Египет. Такое решение было принято из-за крушения самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда в результате теракта погибли 224 человека.
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