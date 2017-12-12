Предприятие под Челябинском оштрафовали за выброс в воздух мазутной золы

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Размер взыскания составил 430 тыс. рублей. Речь идет о компании "Оливин", которая работает на территории Копейска. Прокуратура провела проверку и выяснила, что предприятие по производству битуминозных смесей на основе природного асфальта нарушило законодательство об охране атмосферного воздуха.

В цехе нашли две печи для разогрева битума, неучтенные проектом предельно-допустимых выбросов. Установлено, что в результате их работы в воздух выбрасывалась мазутная зола - вещество, которое не входит в перечень разрешенных министерством экологии. Кроме того, юрлицо не зарегистрировало установку очистки газа, не разработало паспорт для этого агрегата.

В ходе проверки прокуроры и специалисты минэкологии также нашли на территории предприятия загрязненную почву. На участке площадью около 5 кв. м был разлит битум. Директору компании внесено представление. Юрлицо оштрафовано на 430 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре.

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