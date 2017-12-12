Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе, которая оскорбляет учителей

Фото с сайта delonovosti.ru

Это было сделано после обращения одного из жителей Магнитогорска. Мужчина пожаловался, что реклама развлекательного заведения с фразой «Очень плохая училка» порочит честь и достоинство учителей и преподавателей. Антимонопольная служба изучила страницы группы заведения в соцети и установила, что баннер с вышеназванным содержанием и изображением девушки сопровождался следующим текстом: «Ты приготовил домашнее задание? Нет? Тогда наши училки оставят тебя после уроков!».

Дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, который разместил баннер. Рассмотрение назначено на 10 января, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

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