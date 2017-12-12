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Челябинскую область признали одним из регионов-лидеров по темпам социально-экономического развития

12.12.2017 г. 12:58

Челябинскую область признали одним из регионов-лидеров по темпам социально-экономического развития
Фото с сайта vestikavkaza.ru

Южный Урал вошел в число 40 субъектов, которые получили субсидии из федерального бюджета. За достигнутые показатели по инвестициям в основной капитал, обороту продукции и другим региону выделено 233 млн рублей.

«Поступления в областной бюджет увеличивают, причем большую часть этих средств регион зарабатывает самостоятельно в виде налоговых и неналоговых доходов, размер дефицита снижается. Так, в прошлом году вместо планируемых первоначально 8,7 млрд рублей дефицит составил 166 млн рублей и был полностью покрыт за счет собственных ресурсов», - прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

 

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