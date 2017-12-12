В Челябинске до вечера объявили режим НМУ

Фото с сайта pravmin74.ru

Вероятность появления смога будет сохраняться как минимум до 19:00. Как сообщили в челябинском гидрометцентре, такие же метеоусловия установятся по всему региону. Синоптики прогнозируют НМУ первой степени опасности. Причина - слабый ветер неблагоприятного направления. Из-за него вредные примеси не рассеиваются, а оседают в приземном слое атмосферы.

До этого режим «черного неба» в Челябинске объявляли 3 декабря. Тогда смог держался над городом почти две недели.

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Все новости за 12.12.2017 г.»