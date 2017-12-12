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В Челябинске за мошенничество задержали владельца «Речелстроя» Андрея Пязока

12.12.2017 г. 10:34

В Челябинске за мошенничество задержали владельца «Речелстроя» Андрея Пязока
Фото с сайта vk.com/uralreporter

Обвинение депутату городской думы уже предъявлено, решается вопрос о мере пресечения. Уголовное дело возбуждено по факту хищения средств дольщиков микрорайона «Чурилово Lake City». По версии следствия, в период 2015-2016 годов Пязок похитил деньги, которые покупатели квартир внесли на начальной стадии строительства домов. Сейчас идут бухгалтерские и оценочные экспертизы, сообщили в региональном управлении СКР.

По уголовному делу признаны потерпевшими более 700 человек. Ранее в эфире "Челябинского эха" вице-губернатор Сергей Шаль сообщил, что речь может идти об ущербе для дольщиков в размере 500 млн рублей.

 

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