В Челябинске за мошенничество задержали владельца «Речелстроя» Андрея Пязока

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Обвинение депутату городской думы уже предъявлено, решается вопрос о мере пресечения. Уголовное дело возбуждено по факту хищения средств дольщиков микрорайона «Чурилово Lake City». По версии следствия, в период 2015-2016 годов Пязок похитил деньги, которые покупатели квартир внесли на начальной стадии строительства домов. Сейчас идут бухгалтерские и оценочные экспертизы, сообщили в региональном управлении СКР.

По уголовному делу признаны потерпевшими более 700 человек. Ранее в эфире "Челябинского эха" вице-губернатор Сергей Шаль сообщил, что речь может идти об ущербе для дольщиков в размере 500 млн рублей.

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Все новости за 12.12.2017 г.»