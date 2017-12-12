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До конца года в Челябинске откроют 69 хоккейных кортов

12.12.2017 г. 10:09

До конца года в Челябинске откроют 69 хоккейных кортов
Фото с сайта pavlovskmuseum.ru

На обустройство бесплатных ледовых площадок уйдет около 3,5 млн рублей. Сейчас в городе уже работают 14 катков. Остальные корты будут готовы к 20 декабря.

Больше всего ледовых площадок будет в Курчатовском и Тракторозаводском районах. В общей сложности на один корт за сезон расходуется около 120-140 кубометров горячей и холодной воды. Следить за состоянием катков будет комиссия по соцполитике гордумы. Также челябинцы смогут сообщать свои пожелания и предложения по телефону горячей линии, который будет опубликован в ближайшее время.

 

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