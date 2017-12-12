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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Челябинским бизнесменам не понравился проект дизайн-кода города
12.12.2017 г. 10:07
Предприниматели считают, что слишком жесткие нормы сделают вывески незаметными. В понедельник, 11 декабря, на круглом столе депутаты гордумы, архитекторы и бизнесмены обсудили новые правила размещения вывесок. Следить за городской рекламой будут районные администрации. Если баннер не соответствует требованиям, его могут демонтировать.
"Требование демонтировать размещенные вывески — незаконно. Если дизайн-код будет принят, администрацию ждут бесконечные суды", — заявила руководитель Челябинского отделения ассоциации киоскеров Ирина Плещева.
Больше всего от нового регламента пострадает малый бизнес. Об этом сообщил руководитель челябинской ассоциации рекламных компаний и агентств Олег Гришанков, с которым согласны многие предприниматели.
Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2018 года на 27 улицах гостевого маршрута. Задача проекта — избавить Челябинск от хаотично размещенной рекламы.
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