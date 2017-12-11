Южноуральским семьям будут платить дополнительные деньги за детей

Фото с сайта gubernator74.ru

Предусмотрено несколько видов пособий. Например, в следующем году начнут выплачивать деньги родителям первенцев. Каждый месяц наиболее нуждающиеся семьи смогут получать 10 тыс. 217 рублей. "Эти средства будут выделяться из федерального бюджета", — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

Также на Южном Урале со следующего года вводится новое пособие для малообеспеченных многодетных семей. Его будут выплачивать на детей до трехлетнего возраста, рожденных после 31 декабря 2017 года. На эти цели направят 315 млн рублей из регионального и почти 185 млн из федерального.

"Поддержка будет адресной и мы (правительство) рассчитываем, что эта мера окажет реальное воздействие на рождаемость и на поддержку семей с детьми", – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

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Все новости за 11.12.2017 г.»