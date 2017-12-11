В Челябинске за продажу опасных БАДов для похудения будут судить аптекаря

Фото с сайта мвд74.рф

Таблетки, которые женщина получала из-за рубежа, содержали сильнодействующее вещество — сибутрамин. Канал поставки товара оперативники перекрыли в мае 2017 года. Во время обысков в доме сотрудницы одной из сети аптек обнаружили более 930 граммов сибутрамина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Было установлено, что женщина продавала таблетки лично, либо через курьеров. В отношении аптекаря возбудили уголовное дело. Материалы переданы для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска.

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Все новости за 11.12.2017 г.»