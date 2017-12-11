В Челябинске штрафуют водителей за сильные выхлопы, несмотря на отсутствие НМУ

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За прошлую неделю полицейские составили 65 протоколов в отношении нарушителей. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев. "Также в город не пустили 14 большегрузов", — добавил он.

В ближайшее время инспекторы начнут проверять на выхлопы и автобусы. 1 декабря ввели ограничение на въезд в Челябинск грузовиков в период НМУ, а экипажи ДПС начали измерять автомобильные выхлопы с помощью газоанализаторов. Превышение норм грозит владельцам машин штрафом в размере 500 рублей.

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Все новости за 11.12.2017 г.»