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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
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В Челябинске штрафуют водителей за сильные выхлопы, несмотря на отсутствие НМУ
11.12.2017 г. 17:02
Фото с сайта www.priroda.su
За прошлую неделю полицейские составили 65 протоколов в отношении нарушителей. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев. "Также в город не пустили 14 большегрузов", — добавил он.
В ближайшее время инспекторы начнут проверять на выхлопы и автобусы. 1 декабря ввели ограничение на въезд в Челябинск грузовиков в период НМУ, а экипажи ДПС начали измерять автомобильные выхлопы с помощью газоанализаторов. Превышение норм грозит владельцам машин штрафом в размере 500 рублей.
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