Жителей Магнитогорска удивил светофор с лежащим человечком

Фото: Юлия Буренина / vk.com/auto_mgn

Его обнаружили на пересечении улиц Карла Маркса и Ручьева. Значок изображенного на пешеходном светофоре человека был размещен не вертикально, а горизонтально. Фотографию необычного сигнала выложили в группе "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)" в соцсети "ВКонтакте". "Пойдешь на красный — ляжешь. Молодец, светофор. Наглядно", — комментирует запись один из пользователей интернета.

Фото: Юлия Буренина / На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 11.12.2017 г.»