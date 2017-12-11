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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
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Жителей Магнитогорска удивил светофор с лежащим человечком
11.12.2017 г. 15:13
Фото: Юлия Буренина / vk.com/auto_mgn
Его обнаружили на пересечении улиц Карла Маркса и Ручьева. Значок изображенного на пешеходном светофоре человека был размещен не вертикально, а горизонтально. Фотографию необычного сигнала выложили в группе "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)" в соцсети "ВКонтакте". "Пойдешь на красный — ляжешь. Молодец, светофор. Наглядно", — комментирует запись один из пользователей интернета.
Фото: Юлия Буренина / На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)
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