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РМК расскажет, как улучшить экологию в Челябинской области

11.12.2017 г. 15:11

РМК расскажет, как улучшить экологию в Челябинской области
Фото с сайта pravmin74.ru

На выставке-форуме «ЭКОТЕХ’17» компания презентует несколько направленных на это проектов. В пресс-службе РМК заявили, что планируется рекультивировать заброшенное хвостохранилище бывшего Карабашского медеплавильного комбината и ликвидировать горную выработку Коркинского угольного разреза.

Выставка, на которой будут представлены эти проекты, состоится в Москве. Что касается хвостохранилища, то на его месте должен будет появиться сквер с малыми архитектурными формами и элементами благоустройства. А проект по Коркинскому разрезу предполагает ликвидацию самого котлована с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа. На месте карьера появится озеро с укрепленными берегами, на которых будет выполнено благоустройство и озеленение.

 

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