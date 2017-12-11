Челябинск
- -10 ... -12 C°
- -11 ... -13 C°
- 59.2811р. - 0.0137
- 69.6434р. - 0.2889
Разбор полетов
-
08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Топ-5 новостей Челябинска
Мэрия выкупила имущество обанкротившегося Челябинскавтотранса
11.12.2017 г. 14:01
Фото с сайта cheladmin.ru
Сумма сделки составила 350 млн рублей. Эти деньги организация "Общественный городской транспорт", учредителем которой является администрация Челябинска, взяла в банке с рассрочкой на пять лет. По словам главы города Евгения Тефтелева, на торгах организация приобрела несколько автобусов, боксы для ремонта и хранения транспорта и помещение на улице Молодогвардейцев, где находится управление предприятия.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 07.12.2017 г. В центре Челябинска снова проблемы с движением трамваев
- 04.12.2017 г. Саткинскому комбинату «Магнезит» грозит иск о банкротстве
- 01.12.2017 г. Жителям Челябинска больше не придется бегать за троллейбусами
- 27.11.2017 г. Власти Челябинска отказались от покупки электробуса
- 21.11.2017 г. Челябинское УФАС проверит законность повышения стоимости проезда на 12 маршрутах