Мэрия выкупила имущество обанкротившегося Челябинскавтотранса

Фото с сайта cheladmin.ru

Сумма сделки составила 350 млн рублей. Эти деньги организация "Общественный городской транспорт", учредителем которой является администрация Челябинска, взяла в банке с рассрочкой на пять лет. По словам главы города Евгения Тефтелева, на торгах организация приобрела несколько автобусов, боксы для ремонта и хранения транспорта и помещение на улице Молодогвардейцев, где находится управление предприятия.

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Все новости за 11.12.2017 г.»