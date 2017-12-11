Водители в Челябинске похвалили ГИБДД за работу во время снегопада

Фото с сайта 74.мвд.рф

Автомобилисты выразили благодарность сотрудникам ДПС, которые сопровождали уборочную технику и дежурили в пунктах по оформлению ДТП. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

В прошедшие выходные патрульные машины сопровождали снегоуборочную технику и тем самым помогли ей беспрепятственно передвигаться по улицам. А в пунктах по оформлению ДТП дежурили резервные группы, которые в случае необходимости выезжали на места аварий.

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