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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
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Водители в Челябинске похвалили ГИБДД за работу во время снегопада
11.12.2017 г. 14:00
Фото с сайта 74.мвд.рф
Автомобилисты выразили благодарность сотрудникам ДПС, которые сопровождали уборочную технику и дежурили в пунктах по оформлению ДТП. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
В прошедшие выходные патрульные машины сопровождали снегоуборочную технику и тем самым помогли ей беспрепятственно передвигаться по улицам. А в пунктах по оформлению ДТП дежурили резервные группы, которые в случае необходимости выезжали на места аварий.
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