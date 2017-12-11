В Челябинске пройдут массовые пикеты дольщиков «Яркой жизни»

Фото с сайта primgazeta.ru

Активисты хотят привлечь внимание к своим недостроенным домам. Дольщики проведут ряд одиночных пикетов рядом со зданиями правительства и штаб-квартирами силовиков. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков. Один из совладельцев компании Milestone Development Григорий Чурбаков ищет варианты для продолжения стройки. Суд отказался его арестовывать.

"На стройке началась активность, застеклили несколько окон, ведут внутренние работы, но главное — это вопрос подключения домов к отоплению. Чурбаков нашел альтернативный вариант — подключиться к небольшому тепловому пункту по соседству. Но решение должны одобрить чиновники", — цитирует Znak активистку Елену.

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