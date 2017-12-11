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Челябинские тепловые сети получили предупреждение от УФАС за завышение счетов

11.12.2017 г. 13:45

Челябинские тепловые сети получили предупреждение от УФАС за завышение счетов
Фото с сайта vk.com

Предприятие незаконно включало в квитанции объемы поставки тепла в нежилые помещения восьми домов на северо-западе города. С 2017 года вступили в силу изменения, согласно которым необходимо было внести корректировки в договоры с управляющими компаниями. Так, нужно вычитать объемы поставки тепла собственникам нежилых помещений. "Челябинские коммунальные тепловые сети" это не сделали. Организация продолжила писать в квитанциях объем энергии, не вычитая количество ресурса, которое уходило на обогрев нежилых помещений.

Челябинское УФАС выдало предприятию предупреждение о прекращении указанных действий. Если организация не исправит нарушение до 13 декабря, будет возбуждено антимонопольное дело.

 

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