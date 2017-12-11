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В Челябинской области похолодает до -28

11.12.2017 г. 13:14

В Челябинской области похолодает до -28

Такая температура ожидается в низинах в ночь на вторник, 12 декабря. Днем синоптики обещают до -20, местами будет слабая изморозь. В ночь на среду и четверг температура воздуха в горах и низинах опустится до -25, в дневные часы будет до -17. Ветер юго-западный 3-8 м/с. По данным гидрометцентра, сильных снегопадов в ближайшие три дня в области не будет.

В Челябинске в ночь на вторник ожидается -16 - -18, днем — -11 - -13.

 

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