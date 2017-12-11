Росатом объявил тендер на очистку ПО «Маяк» от радиации

Фото с сайта www.po-mayak.ru

По словам представителей корпорации, реабилитацию территории необходимо провести для ликвидации последствий аварии 1957 года. Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 29 ноября 2017 года. Росатом ищет подрядчика для реабилитации радиационно загрязненных территорий площадью 30 тыс. квадратных метров. Речь идет об участках, на которых расположен завод 235 ПО «Маяк». Согласно документации проекта, основными радионуклидами являются цезий-137 и стронций-90. Максимальная цена контракта — 30 млн рублей. Работа должна быть выполнена к 30 октября 2018 года.

"На самом деле непонятно, что еще нужно реабилитировать на территории завода, там за 50 лет все «перекопали». «Росатом» постоянно ведет какие-то работы. Цемент вот недавно завозили, опять строить что-то будут если не на самом заводе, то рядом или в Озерске", — цитирует Znak рядовых сотрудников ПО "Маяк".

Правозащитница Надежда Кутепова считает, что Росатом хочет ликвидировать последствия выброса рутения-106. "Как удобно, что авария 1957 года тоже на этом заводе была. Уберут землю и насыпят новую. То есть теперь все должны поверить, что в 2017 году будут ликвидировать последствия аварии 1957 года", — пишет она на своей странице в Facebook.

Росатом отрицает связь тендера с информацией о выбросе рутения-106 на Урале. Представители компании утверждают, что это совпадение — контракт должны были заключить раньше, но процесс подготовки и утверждения техзадания к конкурсу затянулся.

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