Глава МВД России назвал челябинский вытрезвитель лучшим в стране

Фото с сайта cheladmin.ru

Об этом Владимир Колокольцев заявил на прошлой неделе во время визита в город. Он посетил вытрезвитель 6 декабря. О впечатлениях Колокольцева от открывшегося год назад учреждения рассказал глава Челябинска Евгений Тефтелев.

«Помещение хорошее, теплое, просторное. Работа учреждения в зимнее время особенно актуальна. В месяц центр обслуживает порядка 600 человек, он буквально спасает людей от переохлаждения», - пояснил мэр.

В ходе визита в вытрезвитель Владимир Колокольцев пообщался с сотрудниками и ознакомился с условиями содержания людей, которых в состоянии опьянения доставляют в центр. Министр внутренних дел высоко оценил работу учреждения, он сказал, что челябинский вытрезвитель - лучший в России.

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Все новости за 11.12.2017 г.»