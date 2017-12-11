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Евгений Тефтелев отметил качество уборки дорог от снега в Челябинске

11.12.2017 г. 11:11

Евгений Тефтелев отметил качество уборки дорог от снега в Челябинске
Фото с сайта cheladmin.ru

При этом глава города поручил усилить очистку тротуаров, территорий внутри кварталов и дворов. "С одной стороны в Челябинске очень ждали снега, с другой стороны, обильные осадки добавили забот городским службам. Я хочу отметить качество уборки дорог, а вот к главам районов и управляющим компаниям у меня есть вопросы", – сказал Евгений Тефтелев.

На этой неделе руководители районов и представители управляющих компаний посмотрят, где необходимо провести уборку козырьков на подъездах, почистить внутриквартальные проезды. На территории районов порядок наведут подрядчики, выигравшие конкурс. Необходимая техника у них есть, отметили в пресс-службе администрации города.

Дороги в Челябинске в дневное время убирают 80 единиц техники, по ночам на улицы выводят почти вдвое больше специальных машин, в том числе самосвалы. Они вывозят снег на полигон.

Из-за снегопада, который шел на Южном Урале в выходные, на городских улицах увеличилось количество ДТП, а на трассе М5 было временно ограничено движение грузовиков.

 

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