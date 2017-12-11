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На трассе М5 под Юрюзанью столкнулись семь фур

11.12.2017 г. 11:49

На трассе М5 под Юрюзанью столкнулись семь фур
Фото: Павел Куликов / vk.com/trassa_m5

У одного из грузовиков на затяжном спуске отказали тормоза. Это произошло сегодня, 11 декабря, в полдень на 1642-м километре. Движение на данном участке временно закрыто. Организован объезд через ближайшие населенные пункты.

В результате столкновения в кабинах двух машин застряли водители. На месте аварии работают ГИБДД и МЧС. По предварительной информации, погодные условия не могли стать причиной ДТП, так как дорожное покрытие сухое и чистое, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог "Южный Урал".

 

 

   Фото: Павел Куликов / Пробка на трассе М5 в Челябинской области и РБ, vk.com

 

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