Женщина погибла в лобовом ДТП под Челябинском

Фото с сайта 74.мвд.рф

Авария произошла днем в воскресенье, 10 декабря, на четвертом километре дороги Челябинск - Октябрьское. Водитель Volkswagen Golf не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с Nissan Almera. Пассажир Volkswagen получила травмы, не совместимые с жизнью. Женщина 1963 года рождения скончалась на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 11.12.2017 г.»