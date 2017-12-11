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Женщина погибла в лобовом ДТП под Челябинском

11.12.2017 г. 09:16

Женщина погибла в лобовом ДТП под Челябинском
Фото с сайта 74.мвд.рф

Авария произошла днем в воскресенье, 10 декабря, на четвертом километре дороги Челябинск - Октябрьское. Водитель Volkswagen Golf не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с Nissan Almera. Пассажир Volkswagen получила травмы, не совместимые с жизнью. Женщина 1963 года рождения скончалась на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

 

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