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Алексей Венедиктов назвал Бориса Дубровского «губернатором, который смог»

11.12.2017 г. 09:01

Алексей Венедиктов назвал Бориса Дубровского «губернатором, который смог»
Фото с сайта gubernator74.ru

Такую фразу главный редактор "Эха Москвы" произнес в эфире "Челябинского эха", отвечая на вопрос слушателя о борьбе с ухудшением экологической ситуации в городе. Позвонивший мужчина сообщил, что жители постоянно жалуются на смог, губернатор проводит совещания с промышленниками, а по факту воздух чище не становится.

- Был предыдущий губернатор - смога не было, есть существующий - смог есть.

- Это Вы ему сейчас кличку придумали, губернатор смог или который смог или не смог? Это просто на стадионе надо кричать... В Питере было "губернатор - жлоб", так кричали болельщики. Я понял ваш вопрос. Когда вы пишете заявление в прокуратуру или в ФСБ, по их протоколу они обязаны проверять. Только конкретно надо писать, что, например, вы живете у такого-то завода. Только писать надо в ФСБ или в прокуратуру. Они задергают проверками, потому что они действительно будут проверять, они обязаны это делать. Но я думаю, что те, кто за это отвечает, если все так, как вы сказали, я же не знаю, они предпочтут дело иметь не с ФСБ, а с чистым воздухом.

Алексей Венедиктов посетил Челябинск в пятницу, 8 декабря. На вопросы челябинцев он отвечал в прямом эфире на протяжении часа. Жители города спрашивали главного редактора "Эха" о ситуации с рутением-106, выдвижении Владимира Путина на участие в президентских выборах, Ксении Собчак, допинговых скандалах и работе самой радиостанции.

 

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