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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
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Лисица из челябинского зоопарка научилась крутить спиннер
11.12.2017 г. 11:59
Скриншот с сайта vk.com / vk.com/chelzoopark
Ей понравился модный метод борьбы со стрессом. Видео игры лисицы Майи со спиннером выложили в группе "Челябинский Зоопарк" в соцсети "ВКонтакте". Животное высовывает лапы из вольера и умело раскручивает спиннер, который находится в руках у зоолога. Самостоятельно держать игрушку лисица пока не умеет, но сотрудники зоопарка отмечают, что хищница быстро учится.
Видео: Челябинский Зоопарк / vk.com
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