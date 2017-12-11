Лисица из челябинского зоопарка научилась крутить спиннер

Скриншот с сайта vk.com / vk.com/chelzoopark

Ей понравился модный метод борьбы со стрессом. Видео игры лисицы Майи со спиннером выложили в группе "Челябинский Зоопарк" в соцсети "ВКонтакте". Животное высовывает лапы из вольера и умело раскручивает спиннер, который находится в руках у зоолога. Самостоятельно держать игрушку лисица пока не умеет, но сотрудники зоопарка отмечают, что хищница быстро учится.

Видео: Челябинский Зоопарк / vk.com

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