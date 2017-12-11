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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Трасса М5 в выходные встала из-за снегопада
11.12.2017 г. 08:14
На дороге было введено ограничение движения, скорость составляла не больше 20 километров в час. Вечером в воскресенье, 10 декабря, пользователи соцсетей сообщали, что на отрезке от Уфы до Сима фуры стояли в три ряда, а в районе перевала Уреньга движение было полностью парализовано.
"Трасса М5 на протяжении от Аши до Миасса. Пробка с полудня 9 декабря 2017 г длиной в 200 км. Тысячи машин, тысячи людей. Путь от Трехгорного до Челябинска занял без малого сутки. Без движения простояли в пробке с 17:30 9 декабря до 11:00 10 декабря", - написал на своей странице в Facebook пользователь Владимир Деняев.
Как сообщила пресс-секретарь управления федеральных дорог "Южный Урал" Татьяна Денисова, к сегодняшнему утру снег был вычещен, движение на трассе сейчас рабочее, но в отдельных местах скорость снижена.
Фото: Андреева Светлана / vk.com
Видео: Сергей Коляскин / youtube.com
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