Трасса М5 в выходные встала из-за снегопада

Фото с сайта 74.мвд.рф

На дороге было введено ограничение движения, скорость составляла не больше 20 километров в час. Вечером в воскресенье, 10 декабря, пользователи соцсетей сообщали, что на отрезке от Уфы до Сима фуры стояли в три ряда, а в районе перевала Уреньга движение было полностью парализовано.

"Трасса М5 на протяжении от Аши до Миасса. Пробка с полудня 9 декабря 2017 г длиной в 200 км. Тысячи машин, тысячи людей. Путь от Трехгорного до Челябинска занял без малого сутки. Без движения простояли в пробке с 17:30 9 декабря до 11:00 10 декабря", - написал на своей странице в Facebook пользователь Владимир Деняев.

Как сообщила пресс-секретарь управления федеральных дорог "Южный Урал" Татьяна Денисова, к сегодняшнему утру снег был вычещен, движение на трассе сейчас рабочее, но в отдельных местах скорость снижена.

Фото: Андреева Светлана / vk.com

Видео: Сергей Коляскин / youtube.com

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 11.12.2017 г.»