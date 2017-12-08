Слезы, счастье и чувство уверенности. Победители бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» поделились эмоциями

Автор фото: Наиль Забайдуллин

Церемония, на которой озвучили имена обладателей премии, состоялась в четверг, 7 декабря. Эксперты выбрали три компании в номинациях «Производство», «Услуги» и «Сделано!». Победителями бизнес-премии стали объединение «Союзпищепром», группа компаний «Оптик-Центр» и торговый дом «Игрушка-Челябинск».

Автор фото: Наиль Забайдуллин

"Я первый раз на этой премии, считаю, что это очень правильно действие, которое позволяет нам чувствовать себя увереннее", - прокомментировал победитель премии, президент объединения "Союзпищепром" Александр Берестов.

Автор фото: Наиль Забайдуллин

"Я испытываю счастье. Узнал, что сумму приза можно потратить на рекламу. Нам как раз это пригодится. Думаю, что для нас появился хороший бюджет, который мы можем потратить на продвижение наших услуг, на продвижение клиники", - поделился эмоциями победитель премии, директор группы компаний "Оптик-Центр" Артем Власенко.

Автор фото: Наиль Забайдуллин



"Очень рада. Для меня это мощный рывок вперед! Это невероятно! Я даже мечтать о таком не могла. Со стороны посмотрела на свой бизнес. Когда готовили ролики, еще раз пересматривала бизнес-план, подачу материала, находила недочеты, рождались новые идеи. Самое главное, благодаря знакомству с некоторыми финалистами родились идеи, как можно проект улучшить и сделать интересней современным нашим деткам", - сказала победитель премии, директор ООО ТД "Игрушка-Челябинск" Лилия Ершова.

Автор фото: Наиль Забайдуллин



"Было очень сложно работать. Когда в прошлом году были сами участниками, видел какая серьезная конкуренция среди компаний, потому что в прошлом и этом году все достойны. Но сейчас надо было принимать решение вместе с другими экспертами и выбрать было сложно. Хорошо что приняли решение разбить по номинациям. Подобные мероприятия надо проводить как можно чаще", - отметил председатель экспертного совета, генеральный директор торгового дома "СантехУрал" Сергей Ермаков.

Автор фото: Наиль Забайдуллин

"За каждым бизнесом стоит личность, нигде не бывает такого, что это какая-то безликая группа. Так получилось, что мы всех этих людей в эфире увидели, очень приятно было общаться с ними. Я считаю, что мы вместе с этим некий позитив передали нашим зрителям и слушателям", - сказал ведущий проекта, генеральный директор холдинга "Медиа-Центр" Валерий Шагиев.

Автор фото: Наиль Забайдуллин



Всего финалистами проекта стали 20 компаний из различных сфер. На протяжении четырех месяцев предприниматели рассказывали о своем бизнесе в эфире радиостанции и телеканала, в беседах участвовали эксперты. Финалистов также оценивали представители «Территории бизнеса».



Главный приз премии «Сделано в Челябинске» - годовое рекламное сопровождение бизнеса от радиостанции "Челябинское эхо" и 31 канала. Общая сумма - миллион рублей. Ее разделили на троих победителей.

Автор фото: Наиль Забайдуллин

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

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