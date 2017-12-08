Алексей Венедиктов: Росатом вел себя неумело в ситуации с рутением-106

Фото с сайта echo.msk.ru

Алексей Венедиктов в эфире «Челябинского эха» заявил, что Росатом вел себя неумело в ситуации с рутением-106. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" считает, что отсутствие информации привело к дезинформации. Такую точку зрения он высказал во время визита в город, отвечая на вопросы челябинцев.

"Может, это совсем безвредно. Власти Росатома вели себя, как минимум, неумело и должны за это ответить, потому что история с паническими атаками — это на их совести. Если это безопасно, значит, надо говорить правду и затем объяснять. А если это опасно, извольте эвакуировать то, что вы должны эвакуировать, а не выжидать пока это станет безопасным", - сказал Алексей Венедиктов.

Также Алексей Венедиктов сказал, что история с рутением напоминает ему Чернобыль. Тогда аварию на станции тоже первое время скрывали. "Однако, сейчас существуют соцсети и западные СМИ, поэтому что-либо скрыть практически невозможно", — отметил главный редактор "Эха Москвы".

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