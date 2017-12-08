- -8 ... -10 C°
- -7 ... -9 C°
- 59.2811р. - 0.0137
- 69.6434р. - 0.2889
-
08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Алексей Венедиктов: Росатом вел себя неумело в ситуации с рутением-106
08.12.2017 г. 18:39
Алексей Венедиктов в эфире «Челябинского эха» заявил, что Росатом вел себя неумело в ситуации с рутением-106. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" считает, что отсутствие информации привело к дезинформации. Такую точку зрения он высказал во время визита в город, отвечая на вопросы челябинцев.
"Может, это совсем безвредно. Власти Росатома вели себя, как минимум, неумело и должны за это ответить, потому что история с паническими атаками — это на их совести. Если это безопасно, значит, надо говорить правду и затем объяснять. А если это опасно, извольте эвакуировать то, что вы должны эвакуировать, а не выжидать пока это станет безопасным", - сказал Алексей Венедиктов.
Также Алексей Венедиктов сказал, что история с рутением напоминает ему Чернобыль. Тогда аварию на станции тоже первое время скрывали. "Однако, сейчас существуют соцсети и западные СМИ, поэтому что-либо скрыть практически невозможно", — отметил главный редактор "Эха Москвы".
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 08.12.2017 г. Алексей Венедиктов во время визита в Челябинск не смог встретиться с Борисом Дубровским, хотя хотел
- 08.12.2017 г. Алексей Венедиктов в студии «Челябинского эха». Прямой эфир
- 08.12.2017 г. Алексей Венедиктов обнаружил в Челябинске древнеримский Колизей
- 08.12.2017 г. В Челябинск прилетел Алексей Венедиктов
- 07.12.2017 г. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов иронично сформулировал цель своего приезда в Челябинск 8 декабря